Володин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае

Спикер Госдумы пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи с соболезнованиями в связи с жертвами землетрясения в Китае. Об этом сообщается на сайте Думы.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме Володина, текст которой приводится на сайте.