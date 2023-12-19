Землетрясение повредило и разрушило более 150 тыс. домов в Китае

В эпицентре бедствия погибли 113 человек

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 в провинции Ганьсу на северо-западе Китая разрушило и повредило 155 393 дома. В эпицентре бедствия в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа погибли 113 человек, травмированы 536. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение со ссылкой на данные провинциального штаба по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее сообщалось, что в соседней провинции Цинхай погибли 13 человек, более 180 получили травмы.