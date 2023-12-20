Спасательные работы в зоне землетрясения в Ганьсу в основном завершены

Общее число пострадавших приблизилось к тысяче человек

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в провинции Ганьсу в основном завершены, общее число пострадавших приблизилось к тысяче человек. Об этом было заявлено на пресс-конференции провинциального штаба по организации спасательных работ.

Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 782 человек, число погибших по состоянию на 09:00 (04:00 мск) составило 113 человек. Более 150 тыс. строений в провинции Ганьсу повреждены или разрушены.

Землетрясение также унесло жизни 18 человек в провинции Цинхай, сообщили местные власти. Сообщалось о 198 пострадавших в Цинхае в результате стихийного бедствия, еще 16 числятся пропавшими без вести.

В зону бедствия авиацией и наземным транспортом перебрасываются срочные грузы, прежде всего палатки, раскладные кровати, одеяла, теплая одежда, переносные печки, вода и продукты. Восстановлена связь, продолжаются работы по ремонту энергосетей, водоснабжения.