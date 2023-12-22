СМИ: устроивший стрельбу в Праге вел Telegram-канал на русском языке

В своих постах Давид Козак рассказывал, что намерен осуществить массовое убийство и утверждал, что решился на это после двух подобных трагедий в России

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в результате которой погибли 14 человек, вел Telegram-канал на русском языке. Там он делился планами массового убийства. Об этом сообщила газета Hospodářské noviny.

Покончивший с собой 24-летний студент Давид Козак, устроивший стрельбу, использовал свой Telegram-канал в качестве личного дневника. В своих постах он рассказывал, что намерен осуществить массовое убийство и утверждал, что устроить стрельбу он решил после двух подобных трагедий в РФ, в Казани и в Брянске.

Telegram-канал был создан 9 декабря. Последняя запись относится к 19 декабря. Полиция проверяет его подлинность. Согласно экспертам, на которых ссылается газета, содержание записей и их последующее развитие схожи с аккаунтами в социальных сетях других лиц, совершивших в Европе в последние годы преступления, схожие со стрельбой в Праге.