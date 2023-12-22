ФПА просит передать дело о нападении на адвоката Немова для расследования в СК РФ

По мнению заместителя председателя комиссии ФПА РФ по защите прав адвокатов Нвера Гаспаряна, производство следственных действий в регионе, где Немов подвергся насильственным действиям, создает угрозы как для него, так и для участников уголовного судопроизводства

МОСКВА, 22 декабря./ТАСС/. Федеральная палата адвокатов (ФПА) просит передать расследование дела о нападении на адвоката Александр Немова и журналистку Елену Милашину в Следственный комитет РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комиссии ФПА РФ по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян.

"Нами поставлен вопрос об изъятии и передаче уголовного дела в Следственный комитет России, поскольку в следственном органе, где производится расследование, не могут быть обеспечены объективность и беспристрастность. На это недвусмысленно указывает не раскрытие дела в течение длительного времени", - указал адвокат. По его мнению, "производство следственных действий в регионе, где Александр Немов подвергся насильственным действиям, создает угрозы как для него, так и для участников уголовного судопроизводства".

Уголовное дело возбуждено по статье 296 УК РФ (угроза защитнику убийством или телесными повреждениями в связи с профессиональной деятельностью).

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни 4 июля. Позже пострадавших доставили в Беслан, затем во Владикавказ, а далее в Москву. По данным североосетинского омбудсмена Тамерлана Цгоева, у обоих зафиксировали многочисленные переломы, кроме того, адвокат получил ножевое ранение. Позже столичные медики диагностировали у журналистки закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей рук и ушибы мягких тканей.