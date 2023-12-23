На участке трассы Майкоп - Туапсе ограничили движение грузовиков

Это связано с активизацией оползневых процессов

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Движение грузового транспорта временно ограничили на участке трассы Майкоп - Туапсе, сообщили в Telegram-канале администрации Туапсе.

"В связи с активизацией оползневых процессов временно ограничено движение грузового транспорта на 94-м км автодороги Майкоп - Туапсе (Шаумянский перевал)", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае действуют несколько штормовых предупреждений, в том числе по лавиноопасности в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м, в городе также ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, порывы ветра могут достигать 30-32 м/с. В порту Туапсе ожидается сильный тягун, а в открытой части акватории на участке от Джубги до Магри - сильное волнение, высота волн может достигать 6 м.