Следователь ФСБ заявил, что Сафронов передавал данные о разведывательных спутниках

Александр Чабан отметил, что "это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экс-советник главы Роскосмоса и бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов передавал чешской разведке данные о российской разведывательной спутниковой системе. Об этом рассказал следователь ФСБ Александр Чабан в репортаже телеканала "Россия-24".

"Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, в первую очередь для ГРУ (Главного управления - прим. ТАСС) Генштаба", - сказал Чабан.

Следователь отметил, что за информацию Сафронов получил более $80 тыс., для перевозки которых в Россию он совершал неоднократные поездки в Прагу.

Согласно обвинению, вторым эпизодом шпионской деятельности Сафронова стало сотрудничество с германской разведкой через осужденного в России Демури Воронина. За предоставление Германии информации об операциях Вооруженных сил РФ в Сирии Сафронов получил около $200, но, как считает следствие, эта символическая сделка была лишь попыткой установления контактов, которая в дальнейшем привела к выполнению еще некоторых заданий.

В репортаже телеканала Сафронов, отбывающий 22-летний срок в колонии строгого режима, рассказал об условиях содержания, которые не вызывают у него нареканий.

О приговоре Сафронову

В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным по двум эпизодам госизмены и назначил наказание в виде 22 лет колонии. Позже Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным, после чего он вступил в силу.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года. В ФСБ в тот день заявили, что Сафронов передавал представителям спецслужбы одной из стран НАТО сведения, составляющие государственную тайну. Как установило следствие, за время работы в СМИ Сафронов на протяжении четырех лет собирал секретную и совершенно секретную информацию, в том числе о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами, и систематически передавал эти сведения иностранным разведкам.

Материалы дела засекречены, однако защищавший Сафронова адвокат Иван Павлов (был признан в РФ иноагентом) заявлял, что один из эпизодов связан с обвинением в работе на чешские спецслужбы, а другой - с передачей информации политологу Демури Воронину, который в свою очередь направил ее в том числе Федеральной разведывательной службе Германии.

Приговор Сафронову стал самым суровым за последние годы в практике российского правосудия по статье о госизмене. Кроме того, суд назначил ему два года ограничения свободы после отбытия наказания и оштрафовал на 500 тыс. рублей. Преступление, за которое осудили Сафронова, относится к категории особо тяжких, и для получения права на условно-досрочное освобождение ему нужно отбыть не менее двух третей срока, то есть 14 лет. При этом в срок наказания ему зачли два года, которые он провел в следственном изоляторе.