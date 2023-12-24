В Запорожской области сообщили о разрушении объектов инфраструктуры

Количество объектов и степень разрушений глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Юрий Малашко не уточнил

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Юрий Малашко.

"Поступили сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале. Количество объектов и степень разрушений не уточняются.

В ночь на воскресенье воздушная тревога на подконтрольной Киеву части Запорожской области продолжалась чуть более четырех часов.