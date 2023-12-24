24 декабря, 07:00
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о разрушении объектов инфраструктуры

Количество объектов и степень разрушений глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Юрий Малашко не уточнил

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Юрий Малашко.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Поступили сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", - написал он в Telegram-канале. Количество объектов и степень разрушений не уточняются.

В ночь на воскресенье воздушная тревога на подконтрольной Киеву части Запорожской области продолжалась чуть более четырех часов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине