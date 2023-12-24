В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в двух областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях в течение 20 минут.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, она продлилась от получаса до часа.

В новость были внесены изменения (12:50 мск) - обновлена информация об отмене тревоги.