В центре Сочи восстановили поврежденный оползнем водовод

В ликвидации аварии было задействовано 15 человек

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Специалисты водоканала в центре Сочи устранили последствия оползня, который повредил магистральный водовод, производится наполнение систем водоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале водоканала.

"Специалисты водоканала завершили ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе по переулку Горького в центре Сочи, где ранее сошел оползень. Благодаря профессионализму и слаженности действий бригады выполнили весь комплекс мероприятий на три часа раньше намеченного срока. В ликвидации прорыва было задействовано 15 человек и 3 единицы спецтехники. В данный момент производится наполнение системы", - говорится в сообщении.

Ранее в водоканале сообщили, что в центре города из-за обильных осадков в последние сутки произошел оползень. Сошедший грунт повредил магистральный водовод диаметром 300 мм. На время ремонта перебои с водоснабжением могли ощутить жители домов по улицам Тоннельная, Первомайская, Альпийская, Севастопольская и в переулке Горького.

Ранее Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи и федеральной территории Сириус о сохранении неблагоприятных погодных условий в виде дождей, ураганного ветра с порывами до 32 метров в секунду в воскресенье и опасности формирования смерчей над морем в понедельник. По данным властей Сочи, в работе по ликвидации последствий стихии задействованы свыше 400 человек и 100 единиц техники. Всего из-за непогоды пострадало 11 крыш домов, повалены более 80 деревьев. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что в результате падения дерева в Сочи в ночь на воскресенье погиб один человек.