Подозреваемый в убийстве двух девушек в центре Москвы признал вину

Мужчину задержали

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в убийстве двух девушек в центре Москвы, признал вину, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка СК РФ.

"В ходе проведения следственных действий мужчина признал вину в полном объеме. В настоящее время он задержан", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в понедельник следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

В ночное время 23 декабря 37-летний мужчина в квартире жилого дома в Мукомольном проезде в Москве в ходе ссоры ранил ножом 25-летнюю девушку. От полученных ран она умерла. Мужчина нанес себе ножом ранения и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Позже у следователей появилась информация, что тот же мужчина может быть причастен к убийству девушки в гостинице в центре Москвы. Как уточнила столичная прокуратура, подозреваемый забронировал гостиничный номер через интернет. В нем он убил девушку, нанеся ей ножевые ранения.