Крым в 2023 году более 20 раз подвергался ударам ракет и БПЛА

Как отметил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов, в республике украинские националисты регулярно пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Территория Крымского полуострова в 2023 году более 20 раз подвергалась ударам со стороны Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет различных модификаций. Об этом в интервью ТАСС сообщил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

"Из-за близости округа к зоне СВО реальную угрозу все еще продолжает создавать применение боевиками Украины беспилотных летательных аппаратов и поставляемых Западом реактивных систем HIMARS и ATACMS. Особенно этот вопрос актуален для Республики Крым и Севастополя. Для примера отмечу, что только в 2023 году территория Республики Крым подверглась более чем 20 ударам с использованием БПЛА и ракет различных модификаций. Мы также помним массированную ракетную атаку ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Хотя здесь следует отметить, что подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации все более эффективно отражают такого рода нападения", - сказал Устинов.

Он добавил, что в Крыму украинские националисты не только проявляют диверсионно-террористическую активность, но и регулярно пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. "Также активизируют подрывную деятельность иностранные спецслужбы. Имеющиеся проблемы мы не раз обсуждали на совещаниях с органами власти регионов округа и органами МЧС, ФСБ, МВД России в округе. Приняли необходимые решения, оперативное исполнение которых держим на контроле", - добавил полпред.