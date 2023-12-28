В Ленобласти после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело в отношении перевозчика

Авария произошла на подъезде к городу Коммунар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в Ленинградской области возбудил уголовное дело после аварии с участием рейсового автобуса, в которой пострадали 13 человек. Водителя и руководство компании-перевозчика в ближайшее время допросят. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, 27 декабря водитель автобуса маршрута Гатчина - Павловск не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадали пассажиры, которые доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на подъезде к городу Коммунар в Гатчинском районе. По данным полиции, 57-летний водитель рейсового автобуса ПАЗ по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania 340 с полуприцепом под управлением 41-летнего мужчины. Водителя автобуса в тяжелом состоянии и 12 пассажиров с различными травмами госпитализировали.

Как сообщили в СК, после аварии следователи осмотрели место происшествия. В ближайшее время водителей, пассажиров, а также руководство транспортной компании-перевозчика допросят. Кроме того, следствие изучит документы, регламентирующие организацию пассажирских перевозок. По делу назначены необходимые экспертизы. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.