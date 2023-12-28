В больнице умер пострадавший при атаке БПЛА на мост под Белгородом

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что врачи боролись за жизнь мужчины до последнего

ТАСС, 28 декабря. Один из пяти рабочих-дорожников, получивших ранения в результате атаки на мост с помощью украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Грайворонском районе Белгородской области, умер. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего", - написал он.

Ранее Гладков сообщал, что 23 декабря Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе мост между поселками Совхозный и Горьковский Грайворонского округа, в этот момент дорожники проводили там ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило пятерых рабочих. Четверо пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести, один был госпитализирован в реанимацию в тяжелом стабильном состоянии. Из-за травмы лица и близости дыхательных путей пациенту была необходима искусственная вентиляция легких, в связи с этим проводилась медикаментозная седация.