После серии взрывов в Харькове фиксируют перебои с электроснабжением транспорта

Городские власти задействовали троллейбусы на автономном ходу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Перебои с подачей энергии для транспорта зафиксированы в Харькове, где произошло больше шести взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пока что власти задействовали троллейбусы на автономном ходу.

Воздушная тревога продолжается в Харьковской области уже почти три часа. Терехов уточнял, что в Харькове произошло не менее шести взрывов. Однако и после этого украинские СМИ сообщали о новых взрывах в городе.