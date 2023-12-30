В Вологодской области возбуждено дело по факту ДТП, в котором погибли три человека

Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководством следственного управления

ТАСС, 30 декабря. Уголовное дело возбуждено в Вологодской области по факту ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних детей и взрослый. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбужденно уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), в рамках которого устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло три человека, двое из которых несовершеннолетние", - отмечается в сообщении.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела и криминалистами областного аппарата ведомства завершили осмотр места происшествия. Комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководством следственного управления.