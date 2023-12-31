В Забайкалье ликвидировали пожар на ГМК "Удокан"

Площадь возгорания составила свыше 500 кв. м

ЧИТА, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар в одном из корпусов на территории горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан" ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Ликвидация открытого горения была в 02:20 (30 декабря в 20:20 мск). Ведется разбор и проливка конструкций", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники государственного пожарного надзора. Они устанавливают причину возгорания и размер причиненного ущерба.

"Цех является частью технологии холодной металлургии, на его территории отсутствовали взрывчатые вещества и легко воспламеняющиеся материалы", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Удоканская медь".

Возгорание на территории ГМК "Удокан" произошло 30 декабря. Никто не пострадал, все сотрудники были выведены за пределы помещения. Общая площадь пожара составила более 500 кв. м. Пострадавший корпус электролиза находился в стадии завершения строительства и проведения пусконаладочных работ.

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.