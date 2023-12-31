31 декабря, 08:14
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 100 прилетов со стороны ВСУ

Погибли 24 человека

БЕЛГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 100 боеприпасов, совершили несколько атак при помощи беспилотников. В результате действий ВСУ погибли 24 человека, 108 человек пострадали, повреждены 9 частных домов, 453 квартиры, ФОК, сельхозпредприятие, 53 автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено девять снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Различные разрушения получили шесть частных домовладений и 11 хозпостроек. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено", - написал он.

В Белгородском районе по селу Щетиновка 30 декабря выпустили 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлевка, Красный Хутор и Наумовка с беспилотника сбросили по два взрывных устройства.

В Борисовском районе по окраине села Цаповка выпустили 12 минометных снарядов, из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировали шесть гранатометных выстрелов. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировали шесть прилетов.

В Грайворонском округе по селу Пороз ВСУ выпустили три минометных снаряда, по окраине села Дроновка - четыре минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка зафиксировали три прилета. В Шебекинском округе под минометный обстрел попала окраина села Красное - установили 18 минометных снарядов. Один из снарядов попал на территорию неработающего сельхозпредприятия. "По селу Середа выпущено девять минометных снарядов, по хутору Мухин - восемь, по селу Белянка - три минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Гладков.

По состоянию на 08:30 в Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ погибли 24 человека, 108 человек пострадали. 

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