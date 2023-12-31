В результате обстрела Белгорода повреждены три торговых центра

Всего повреждения получили 44 здания

ТАСС, 31 декабря. Более 40 зданий в Белгороде получили повреждения в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, пострадали три торговых центра.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В результате ракетного обстрела повреждения получили 44 здания, включая 33 дома. Также пострадали 3 торговых центра, 4 административных и социальных объекта", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в результате обстрела повреждены или уничтожены 50 автомобилей.

Белгород и область 29 и 30 декабря подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства по центру города. В результате него, по последним данным, погибли 24 человека, пострадали 108. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили обе ракеты и большую часть снарядов, в противном случае последствия могли быть еще более тяжелыми.