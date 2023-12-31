Следователь СК погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Возбудили дело

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Следователь военного следственного отдела Следственного комитета России по Мулинскому гарнизону погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ в пятницу, сообщает ведомство.

"30 декабря в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин, который 19 ноября 2023 года был прикомандирован к военному следственному отделу Следственного комитета Российской Федерации по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих", - сказали в СК.

Соболезнования родным погибшего следователя выразил глава СК РФ Александр Бастрыкин, он поручил оказать им помощь. По факту гибели возбуждено уголовное дело. "Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности", - добавили в СК.