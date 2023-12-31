Спецборт МЧС доставил на лечение в Москву 25 человек, пострадавших при обстреле Белгорода

Среди них шестеро детей

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 31 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС России совершил посадку в аэропорту Жуковский, он доставил на лечение 25 человек, пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, передает корреспондент ТАСС.

Самолет совершил посадку в 14:05. В аэропорту пациентов ожидают три санитарных вертолета Московского авиационного центра и более 20 карет скорой помощи. Они в сопровождении автомобилей ГИБДД доставят пострадавших в различные лечебные учреждения столицы.

В пресс-службе МЧС России добавили, что самолет оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами для оказания медицинской помощи в полете. Пациентов сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России.

Как уточнил корреспондент ТАСС, троих пациентов, находящихся в наиболее тяжелом состоянии, доставят в больницы вертолетами аэропорта Жуковского.