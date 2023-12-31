Число раненых от удара БПЛА на западе Донецка выросло до трех

Пострадавшие доставлены в одну из больниц города, сообщили в оперативных службах ДНР

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Число раненых в результате сброса взрывчатки с беспилотника в Петровском районе Донецка возросло до трех. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

"Только что стало известно, что в Петровском районе из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранены три человека", - сообщили в оперативных службах.

Ранее сообщалось о двух раненых в результате удара украинского беспилотника.

Пострадавшие доставлены в одну из больниц города.

В новость внесены изменения (14:50 мск) - увеличилось число пострадавших