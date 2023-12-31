Мурашко сообщил, что в Белгороде остаются двое нетранспортабельных пациентов

Бригады специалистов Центра медицины катастроф, московских клиник совместно со специалистами из Белгорода провели осмотр, консультации и хирургическое лечение пациентов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Психиатры и психотерапевты работают с пострадавшими в Белгороде после обстрела города Вооруженными силами Украины. Кроме того, часть специалистов осталась курировать двух нетранспортабельных пациентов, сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Оставили [в Белгороде] специалистов, которые продолжают курировать, наблюдать пациентов нетранспортабельных, двоих. И оставили работать специалистов - психиатров, психотерапевтов для оказания помощи всем пострадавшим", - сказал он.

Мурашко также добавил, что 31 декабря бригады специалистов Центра медицины катастроф, московских клиник совместно со специалистами из Белгорода провели осмотр, консультации и хирургическое лечение пациентов.