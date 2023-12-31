При обстреле ВСУ поселка в Белгородской области погиб человек

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, он находился в магазине, при ЧП также пострадала продавец

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Житель поселка Красное Белгородской области погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

Также пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. К большему горю, погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Также пострадала женщина - это продавец магазина. В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы. Врачи оказывают раненой всю необходимую медицинскую помощь", - проинформировал глава региона.

По его словам, в частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены магазин и линия электропередачи. "Оперативные службы и аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - добавил губернатор.

Также под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. "Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены фасад и забор, также повреждены газопровод и автомобиль. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий. Подворовой обход продолжается", - проинформировал Гладков.