В ФРГ задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта

Исламисты планировали теракты в Кельне, Вене и Мадриде

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Германии с использованием автомобиля. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции Кельна.

Как 24 декабря со ссылкой на собственные источники сообщали СМИ, исламисты планировали теракты в Кельне, Вене и Мадриде. В этой связи ранее был задержан один человек. Как теперь выяснилось, предположительно, он планировал теракт не один.

В качестве одной из потенциальных целей назывался Кельнский собор - символ города и одна из самых популярных достопримечательностей в Германии. Входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.