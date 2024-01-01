В КНДР предупредили об угрозе цунами на восточном побережье страны

Цунами может нанести ущерб портовым объектам, прибрежным дамбам, что, в свою очередь, может привести к человеческим жертвам и затоплению жилых домов, сообщило агентство Yonhap

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. Власти КНДР объявили об угрозе цунами в провинциях, расположенных на побережье Японского моря, после того, как в Японии было зафиксировано более 30 землетрясений, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное радио КНДР.

На побережье провинции Хамгён-Пукто объявлено особое предупреждение, в провинциях Хамгён-Намдо, Канвондо и городе Расон - предупреждение среднего уровня. В городе Чхонджин провинции Хамгён-Пукто ожидается волна высотой 2,08 м, в городе Расон - 1,76 м. Центральное телевидение предостерегло, что цунами может нанести ущерб портовым объектам, прибрежным дамбам, что, в свою очередь, может привести к человеческим жертвам и затоплению жилых домов.

Южнокорейская метеорологическая служба также предупредила, что цунами может достичь города Каннын и Пхохан примерно в 18:29 и 19:17 по местному времени (12:29 и 13:17 мск соответственно). По их прогнозам, высота волны не должна превысить 50 см, но в то же время специалисты не исключили вероятности, что волна станет крупнее по мере приближения к полуострову. Власти южнокорейской провинции Канвондо разослали предупреждения о цунами жителям побережья на мобильные телефоны и призвали их уйти на возвышенности.

Как информирует Yonhap со ссылкой на южнокорейскую береговую охрану, сообщений об ущербе пока не поступало. Высота первых волн в расположенных в Канвондо Канныне и Сокчхо составила 20 и 30 см.

В Японии в понедельник произошло уже более 30 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6. Эпицентр подземных толчков находился вблизи префектур Исикава и Ниигата. Специалисты национального метеорологического управления страны предупреждают о том, что афтершоки продолжатся в ближайшую неделю. Особенную опасность представляют следующие два-три дня, в ходе которых есть вероятность повторения мощных подземных толчков магнитудой выше 7. Японские сейсмологи призывают местных жителей к максимальной бдительности.