США выразили готовность помочь Японии в связи с землетрясениями

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что его администрация поддерживает контакты с японскими властями

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. США готовы предоставить Японии любую поддержку в связи с серией мощных землетрясений, произошедших в стране в первый день 2024 года. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Моя администрация поддерживает контакты с японскими властями, США готовы оказать народу Японии любую необходимую поддержку", - отметил американский лидер. По словам Байдена, США и Японию, являющихся "близкими союзниками, соединяют прочные дружеские связи между народами".