Сунак заявил о готовности Британии помочь Японии после землетрясений

Премьер-министр Соединенного Королевства отметил, что находящиеся в пострадавших районах британские подданные должны следовать рекомендациям японских властей

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Великобритания готова оказать необходимую помощь Японии при ликвидации последствий землетрясений и цунами. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от землетрясений в Японии, которые привели к ужасным разрушениям. Премьер-министр [Японии] Фумио Кисида - это большой друг Великобритании. Мы готовы оказать помощь Японии и внимательно следим за развитием событий. Британские подданные, находящиеся в пострадавших районах, должны следовать рекомендациям японских властей", - говорится в заявлении Сунака, которое распространила его канцелярия.