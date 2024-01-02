Эксперты: волнение моря у берегов Приморья после землетрясения в Японии снизится к вечеру

По информации Примгидромета, максимальные по высоте волны были зафиксированы у поселка Преображение - 63 см

ТАСС, 2 января. Сильное волнение в море у берегов Приморского края, вызванное мощным землетрясением в Японии, снизится в течение нескольких часов, сообщили журналистам в Примгидромете.

"На востоке волны уже стихают, на юге пока еще неспокойно, но в течение нескольких часов волнение снизится", - рассказали в Примгидромете.

По информации Примгидромета, максимальные по высоте волны были зафиксированы у поселка Преображение - 63 см.

На западе Японии 1 января произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4, сильные толчки ощущались в Осаке и Киото. Повсеместно была объявлена угроза цунами.