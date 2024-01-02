В Подольском районе Киева произошло сильное задымление из-за пожаров

Городская администрация попросила жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Киевская горадминистрация сообщает о сильном задымлении из-за пожаров в Подольском районе столицы.

Городская администрация просит жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В течение ночи и утра в Киеве произошла серия взрывов. По данным очевидцев, в последний раз не менее шести очень сильных взрывов произошли в Святошинском районе и на Оболони. В нескольких районах пропало электричество и отключилась подача воды. Очевидцы сообщают также о том, что в районе Набережно-Луговой горят складские помещения площадью свыше 2 тыс. кв. м, в Беличах повреждена газораспределительная станция.