Число жертв землетрясений в Японии возросло до 55

Еще более 100 человек пострадали

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии вторые сутки, возросло до 55. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными властями.

Более 100 человек пострадали, среди которых 17 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Большинство жертв и пострадавших - жители префектуры Исикава, которая оказалась в эпицентре продолжающихся землетрясений и сильнее всего пострадала от удара стихии. Там пожары, последовавшие за подземными толчками, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 100 построек были разрушены землетрясениями. На месте продолжают работать спасатели, работники экстренных служб и солдаты Сил самообороны страны, которых направили в зону стихийного бедствия. "Сейчас мы сражаемся со временем", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, подчеркнув, что под завалами все еще находятся люди и первоочередной задачей является их спасение.

Из-за последствий землетрясений было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей японских префектур Исикава, Ниигата и других областей. Более 30 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В нескольких поселках сохраняется проблема с перебоями в водоснабжении. Повреждения дорожного полотна в ряде областей страны осложняют доступ туда спасателей по земле - оказавшиеся заблокированными жители вынуждены дожидаться эвакуации по воздуху.

В течение вторника было полностью восстановлено движение скоростных поездов "Синкансэн", приостановленное сразу после начала землетрясений.

В новость внесены изменения (17:28 мск) - увеличилось число погибших.