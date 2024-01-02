Пострадавший при пожаре под Волгоградом ребенок из многодетной семьи умер в больнице

Возгорание произошло 29 декабря

ВОЛГОГРАД, 2 января. /ТАСС/. Ребенок, пострадавший при пожаре в доме в Калачевском районе Волгоградской области, где погибли три человека, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Ребенок скончался, несмотря на усилия врачей", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 29 декабря. По данным регионального ГУ МЧС России, погибли 34-летняя женщина, шестилетний мальчик и годовалая девочка, в больницу после происшествия был доставлен двухлетний ребенок из-за отравления угарным газом, Отец семьи, а также еще один их совершеннолетний ребенок в результате пожара не пострадали, поскольку на момент возгорания в доме их не было. Следователи возбудили уголовное дело.