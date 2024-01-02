В Тульской области в ДТП с участием более 20 машин пострадали четыре человека

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения

ТУЛА, 2 января. /ТАСС/. Трое взрослых и ребенок получили травмы в аварии с участием более 20 автомобилей, которая произошла из-за непогоды на 270 км федеральной дороги М-4 "Дон" в Тульской области. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения по региону.

"Пострадали трое взрослых и один ребенок, они доставлены в Ефремовскую больницу и детскую областную больницу", - сказали в пресс-службе.

Днем во вторник в Воловском районе на 270 км автодороги М-4 "Дон" из-за снегопада и плохой видимости произошло ДТП с участием более 20 автомобилей. В пресс-службе регионального управления ГИБДД отметили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются. По информации госкомпании "Автодор", движение на данном участке затруднено, но есть объездной путь через Волово - Тёплое - Большие Медведки - Ефремов.