Во время инцидента с кораблем у берегов Эритреи произошло три взрыва

Судно и экипаж в порядке, уточнили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) уточнил, что во время инцидента в Красном море, о котором он сообщил во вторник, произошли три взрыва.

"UKMTO получил сообщения о трех взрывах в 1-5 морских милях (1,85-9,26 км - прим. ТАСС) от торгового судна в Баб-эль-Мандебском проливе в 33 морских милях (около 61,11 км - прим. ТАСС) к западу от Асэба, Эритрея. Сообщается, что сейчас судно и экипаж в порядке. Власти ведут расследование", - говорится в обновленном сообщении центра в соцсети X (ранее Twitter).

Также об инциденте сообщила британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности. По ее данным, которые привело агентство Reuters, после взрывов судно запросило прибытие военного корабля коалиции по обеспечению безопасности в Красном море под эгидой США. Компания указала на то, что причиной взрывов стал запуск трех ракет со стороны территории мухафазы (территориально-административная единица в Йемене) Таиз.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти Соединенных Штатов объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.