Премьер Госсовета КНР направил соболезнования Японии

Ли Цян отметил, что "Китай готов оказать Японии любую помощь, необходимую для ликвидации последствий стихии"

ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде соболезнования в связи с землетрясением в районе острова Ното префектуры Исикава. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Был шокирован, узнав о сильных землетрясениях в префектуре Исикава, которые привели к многочисленным жертвам и огромному материальному ущербу", - приводит агентство фрагмент послания.

Ли Цян выразил глубокие соболезнования от имени правительства КНР пострадавшим и семьям погибших, подчеркнул, что "Китай готов оказать Японии любую помощь, необходимую для ликвидации последствий стихии".

В Японии с понедельника произошло более 300 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало сильнейшим для этой части Японии с 1885 года. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в регионе около недели, существует опасность новых землетрясений магнитудой выше 7.