В Кермане при взрыве погибли три полицейских

Всего погибли более 100 человек

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. Три сотрудника полиции погибли в результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщило агентство IRNA.

"Три полицейских, служа народу, погибли в результате террористического акта в Кермане", - приводит агентство слова представителя органов правопорядка Сардара Монтазер аль-Махди.

3 января в иранском городе Керман во время церемонии, посвященной очередной годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, произошло два взрыва. По информации агентства Tasnim, первый взрыв прогремел в 700 м от могилы Сулеймани, второй - на расстоянии примерно 1 км. Погибли более 100 человек, еще около 211 получили ранения.