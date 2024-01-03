В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла остались 103 многоквартирных дома

На участке магистральной теплосети провели сварочные работы

ВОРОНЕЖ, 3 января. /ТАСС/. Аварийные бригады в Воронеже ликвидировали аварию на теплосетях, из-за которой утром в среду без отопления и горячей воды остались жители 103 многоквартирных домов, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба городской администрации.

"Сварочные работы на участке магистральной теплосети по улице 20-летия Октября завершены. Специалисты приступили к заполнению теплосети, на это потребуется порядка 2-2,5 часов. Далее непосредственно подключением домов займутся управляющие компании, которые проинформированы о возможности подключения", - говорится в сообщении.

Утром в среду жители 103 многоквартирных домов и 16 социальных объектов Воронежа по улицам 20 лет Октября, Красноармейская, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменная, Куцыгина, Пушкинская, Свободы, Энгельса, Ворошилова и Кольцовская остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях. Температура воздуха с утра опустилась до 18 градусов мороза, в настоящее время она понизилась до минус 21 градуса, осадков нет.