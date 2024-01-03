Мэр Белгорода рассказал о повреждениях в городе после обстрела

По словам Валентина Демидова, наибольший ущерб получили многоквартирные дома

ТАСС, 3 января. Общая площадь повреждений в Белгороде после последних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составила более 3,5 тыс. кв. м, самый серьезный ущерб зафиксирован в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов в Telegram-канале.

"Общая площадь повреждений - более 3,5 тыс. кв. м. Наибольший объем в многоквартирных домах. В восстановлении задействованы 14 подрядных организаций", - написал он.

Мэр совместно с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в среду побывал на объектах, получивших повреждения после обстрелов со стороны ВСУ. Жилые здания будут ремонтировать, в них заменят окна, а фасады социальных и коммерческих объектов восстановят. "Благодарен нашим производителям стеклопакетов. Вывели сотрудников на работу. Качественно и оперативно закроют всю потребность. Мощностей белгородского завода достаточно", - добавил Демидов. Некоторые здания сейчас проходят дополнительную стройэкспертизу для определения состояния несущих конструкций и технологии восстановления.

Жителям, чьи дома разрушены, предложили размещение в гостинице.