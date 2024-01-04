В Чувашии после ДТП с автобусом госпитализировали 15 человек

В результате аварии погибли два человека

В Порецком округе Чувашии после ДТП с участием автобуса госпитализировали 15 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Медики госпитализировали 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Чувашской Республике", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что 11 из них доставили в Алатырскую центральную районную больницу, четверо - в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Всего помощь получили 14 пострадавших.

По информации Министерства здравоохранения Чувашии, всего в ДТП пострадали более 30 человек, все они взрослые, детей среди пассажиров нет. Из них 13 человек получили травмы легкой степени тяжести, они осмотрены медработниками на месте и получают помощь амбулаторно. Еще 14 человек госпитализированы в медицинские учреждения в средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии. По двум тяжелым пациентам, пострадавшим в ДТП, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра Минздрава России.

Авария с автобусом, где находились 40 человек, произошла около 23:00 мск 3 января. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека. Следователи начали проверку.

ДТП произошло около 23:00 3 января в Порецком округе Чувашии. Автобус, в котором находилось 40 человек, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека.