Гладков сообщил о вывозе из Белгорода на полигон не разорвавшихся боеприпасов

Губернатор отметил, что часть улиц города будет временно перекрыта

ТАСС, 4 января. Взрывотехники Минобороны вывозят из Белгорода и пригорода на полигон три боеприпаса, которые не разорвались во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снаряды будут обезврежены на полигоне, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Взрывотехники Министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать три неразорвавшихся боеприпаса, найденных вчера на Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне "Улитка" Белгородского района, на полигоне. Колонны начинают вывозить снаряды. Часть улиц будет временно перекрыта, везде выставлены патрули. Как только будет безопасно, начнем возвращать жителей в свои дома", - написал он.

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства.