В Севастополе объявили воздушную тревогу

Также перекрыт проезд по Крымскому мосту

ТАСС, 4 января. Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал губернатор.

Также перекрыт проезд по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Кроме того, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение, указано в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.