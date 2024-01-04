В Севастополе сбили несколько воздушных целей

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Военные отражают атаку Вооруженных сил Украины, сбито несколько воздушных целей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", - написал Развожаев.

Он попросил жителей Севастополя сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, а также не снимать и не выкладывать работу ПВО.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев также сообщал о применении дымовой маскировки в городе.