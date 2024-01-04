На северо-востоке Москвы восстановили теплоснабжение в домах

Его поддерживают за счет аварийных установок

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Подача тепла в квартиры в жилых домах, которая была прервана утром в нескольких кварталах на северо-востоке Москвы, восстановлена. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

"Решена одна из первостепенных задач - по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы", - отмечается в распространенном сообщении.

Тепло- и электроснабжение поддерживается за счет аварийных дизель-генераторных установок. В службе отметили, что проводятся поквартирные обходы, также на срок проведения восстановительных работ на подстанции сохранится система резервного энергоснабжения.

В 05:44 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в Высоковольтном проезде, горела трансформаторная подстанция. В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения был создан оперативный штаб, жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.