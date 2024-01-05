В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

Жителей призвали вернуться в дома

ТАСС, 5 января. Власти Белгорода предупредили граждан об угрозе ракетной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома", - говорится в сообщении.

Граждан призвали не подходить к окнам, а в случае получения сигнала "ракетная опасность" спуститься в укрытия.

Как ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, Шебекинский и Грайворонский городские округа, территории Белгородского, Краснояружского и Волоконовского районов Белгородской области. В Белгороде сработала система ПВО, было сбито 10 воздушных целей. В результате обстрелов в ночь на пятницу в Белгороде были повреждены 92 квартиры в 10 многоквартирных домах, 1 частное домовладение, 4 хозяйственных субъекта, осколками посечен 31 автомобиль.