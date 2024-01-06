NHK: в Японии на шестые сутки после землетрясения из-под завалов спасли 90-летнюю женщину

По информации телеканала, она была госпитализирована в тяжелом состоянии

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Японские спасатели обнаружили живым человека, который провел более 120 часов под обломками собственного жилища, разрушенного серией мощных землетрясений. Об этом сообщил телеканал NHK.

Это первый с 4 января живой человек, которого японским экстренным службам удалось обнаружить и извлечь из-под завалов - на шестые сутки после начала разрушительных землетрясений. Сообщается, что спасенная женщина возрастом старше 90 лет была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Последний раз живого человека экстренным службам Японии, занимающимся спасением людей после серии землетрясений, удалось обнаружить и спасти 4 января - пожилая женщина провела под обломками собственного дома более 72 часов.

Японские спасатели, полиция, а также солдаты Сил самообороны продолжают поисково-спасательную операцию в зоне стихийного бедствия, не теряя надежды найти выживших.

По последним данным, число жертв землетрясений в Японии достигло 126. Кроме того, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей. Наибольший ущерб нанесен префектуре Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек. В пострадавшем регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.