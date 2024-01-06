В Самаре возбудили дело после взрыва газа

В результате происшествия пострадали четыре человека

ТАСС, 6 января. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Самаре после взрыва баллона с пропаном в квартире жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, назначены необходимые первоначальные судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в квартире жилого дома в Октябрьском районе Самары при монтаже натяжных потолков. Пострадали четверо мужчин, они госпитализированы.