В селе Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено электроснабжение

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о повреждении частного дома

ТАСС, 7 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козино Рыльского района Курской области, в населенном пункте частично отсутствует электроснабжение, также поврежден один частный дом. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. Выбиты окна в одном из домовладений. В населенном пункте частично отсутствует электроснабжение", - написал он.

Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только будет безопасно, дополнил глава региона. Также власти окажут помощь собственнику в ремонте жилья.