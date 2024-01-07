7 января, 10:29,
обновлено 7 января, 11:14
Военная операция на Украине

В Киеве объявляли воздушную тревогу

Предупреждения также действовали в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в столице Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.

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Режим предупреждения об угрозе с воздуха также действовал в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях около 45 минут. В столице тревога действовали почти полчаса.

Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, она продлилась чуть более часа.

В новость внесены изменения (14:14 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

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