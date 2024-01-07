В СК заявили о расследовании фактов обстрелов территории ДНР

В результате атаки со стороны ВСУ погибли два человека, семь пострадали

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Следственный комитет будет расследовать очередные факты обстрелов ДНР со стороны вооруженных формирований Украины, в результате которых два человека погибли и семеро получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Так, за минувшие сутки населенные пункты ДНР подверглись многочисленным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. "В результате артиллерийской атаки городов Макеевка и Горловка, а также Ясиноватского района ДНР погибли два мирных жителя, ранены семь человек. Повреждены четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль", - отметили в СК. Следователи детально установят все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.