Число погибших в ДТП на трассе в Башкирии увеличилось до трех

Один ребенок умер в больнице

ТАСС, 7 января. Число погибших в ДТП в Нуримановском районе Башкирии увеличилось до трех. Один ребенок умер в больнице, сообщили в ГУ МЧС РФ по республике.

"По уточненной информации, в результате ДТП в Нуримановском районе погибли три человека, из них один ребенок 2022 года рождения скончался в больнице", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 13-летний подросток.

Авария произошла вечером на 39-м км дороги Уфа - Иглино - Красная Горка. Столкнулись Renault Duster и Kia Rio. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших.